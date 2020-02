Kostenpflichtiger Inhalt: Sessions-Motto erfunden : Grevenbroicher darf Düsseldorfer Rosenmontagszug anführen

Günter Hamacher schreibt in seiner Freizeit Lieder für kölsche Stimmungsbands. Auch das Düsseldorfer Sessionsmotto stammt aus seiner Feder. Archivfoto: Staniek. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich Günter Hamacher liebt den Kölner Karneval. Am Rosenmontag führt er allerdings den Zug in Düsseldorf an – weil er den Leitspruch für die Landeshauptstadt in der närrischen Zeit erfunden hat.