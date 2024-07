Tradition für Kinder in Neuenhausen Das Seifenkistenrennen ist wieder da

Das Seifenkistenrennen in Neuenhausen gab es schon, als Jasmin Friedrich noch ein kleines Mädchen war. Schließlich ist der steile Hügel der Willibrordusstraße wie gemacht für eine wilde Abfahrt auf vier Rädern. Die traditionsreiche Aktion war nach Corona akut bedroht, es mangelte an Helfern. Das letzte Mal bretterten die bunten Fahrzeuge 2019 die Straße hinunter – doch am vergangenen Sonntag hat das Seifenkistenrennen endlich ein großes Comeback feiern können. 17 Kinder im Alter von sechs bis 15 Jahren waren dabei. Der Förderverein „Neuenhausen heute und morgen“ hat das Fest gemeinsam mit der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft und vielen ehrenamtlichen Helfern ausgerichtet.