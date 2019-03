Friedhof in Neuenhausen : Letzte Ruhe zwischen Matsch und Moos

Der Grevenbroicher Kommunalpolitiker Peter Cremerius hat die Mitglieder des städtischen Umweltausschusses auf die Missstände hingewiesen, die die Streuwiese auf dem Neuenhausener Friedhof betreffen. Foto: Kandzorra, Christian

neuenhausen Moos, Unkraut und Pfützen – dazwischen Überreste eingeäscherter Verstorbener. Die ungepflegte und offene Streuwiese auf dem Friedhof Neuenhausen sorgt für Empörung. Die Stadt sieht Handlungsbedarf. Ihre Idee: ein Arbeitskreis.

Es ist ein Anblick, der betroffen macht: Auf einer kleinen Wiese am Rand des Neuenhausener Friedhofs liegt Asche verstreut. Es sind die Überreste eines Menschen. Die Asche-Spur auf der von Moos und Matsch überzogenen Grünfläche ist im Halbkreis gezogen, daneben verwelkende Blumen, wohl von trauernden Angehörigen.

Als „unwürdig“ bezeichnet Kommunalpolitiker Peter Cremerius die „gammelige Wiese“, die es in seinen Augen gar nicht verdient, als solche bezeichnet zu werden. Gras jedenfalls wächst dort nicht. Außerdem gibt es keinen Hinweis darauf, dass es sich um eine Ruhestätte handelt, nicht einmal eine lückenlose Einfriedung gibt es. Lediglich kniehohe Büsche grenzen den Bereich von den Friedhofswegen ab.

Info Nutzung der Streuwiese kostet 245 Euro Friedhöfe Streufelder gibt es in Neuenhausen, Elsen und Gustorf. Nutzung Asche wird auf diesen drei Friedhöfen jährlich etwa 20 Mal verstreut. Kosten Eine Nutzung kostet 245 Euro. Die Bereitung eines Urnen-Erdgrabs kostet 232 Euro. Hinzu kommen Nutzungs-Gebühren (bis zu 1908 Euro).

Peter Cremerius ist selbst betroffen: Seine Schwägerin hatte sich gewünscht, eingeäschert zu werden. Ihre Asche sollte auf dem Friedhof verteilt werden. „Als wir bei der Bestattung im Februar an der Wiese standen, waren wir geschockt“, spricht er stellvertretend für andere Trauergäste. Auch der Umstand, dass die Asche nicht im Gras versickern kann, weil schlichtweg kein Rasen existiert, und die Überreste so Tage nach der Bestattung noch gut sichtbar auf der Erde liegen, ist für ihn unhaltbar.

Gut sichtbar: Die Asche-Linie am Boden. Sie zieht sich im Halbkreis über die Wiese, am Rand Blumen trauernder Menschen. Foto: Kandzorra, Christian

Der FDP-Ratsherr will niemanden an den Pranger stellen. Vielmehr geht es Cremerius darum, auf die Missstände hinzuweisen. Der Kommunalpolitiker gehört dem städtischen Umweltausschuss als Vertreter an und machte am Mittwochabend im Bernardussaal auf die Zustände aufmerksam.

Die gute Nachricht: Die Stadt hat die Mängel erkannt und will für Verbesserungen sorgen. Die schlechte Nachricht: Unklar ist, wann die Mängel behoben werden. „Für uns steht fest, dass der Zustand so nicht bleiben kann. Wir werden Vorschläge zur Verbesserung erarbeiten und sie in den Arbeitskreis Bestattungswesen einbringen“, erklärt Rathaus-Sprecher Stephan Renner. Der Arbeitskreis ist ein Gremium, das Bestattungen betreffende Themen vor den Umweltausschuss-Sitzungen diskutiert. Der Ausschuss muss letztlich Entscheidungen treffen. „Einzelne gestalterische Maßnahmen“ zur kurzfristigen Verbesserung will Renner nicht ausschließen, gefragt sei jedoch ein Gesamtkonzept für die Streuwiese. „Wir werden uns die Fläche ansehen, haben das aber noch nicht abschließend bewertet.“

Ob es erlaubt ist, dass die Asche dort „frei“ und teils gehäuft liegt? Renner zufolge sei das auf gewidmeten Flächen – und das ist auch die Neuenhausener Wiese, wenn man es auch auf den ersten Blick nicht erkennen mag – zulässig. „Ob es pietätvoll ist, ist eine andere Frage.“