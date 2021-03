Wohnen in Grevenbroich : Neue Wohnungen auf dem Gelände der alten Südschule

Wohnen in Grevenbroich

Wevelinghoven Auf dem Gelände der alten Südschule in Wevelinghoven ist jetzt Richtfest gefeiert worden. Insgesamt sechs neue Drei- bis Vier-Raum-Wohnungen entstehen derzeit in der Ortsmitte. Voraussichtlich im April des kommenden Jahres soll dort Einzug gehalten werden.

Der Grevenbroicher Bauträger „iBau 4u“ und die Sparkasse Neuss , die mit ihrem Immobiliencenter die Vermarktung der Wohnungen übernommen hat, luden jetzt zur Corona-konformen Feier ein. Neben dem Gebäude der unter Denkmalschutz stehenden Südschule, die derzeit saniert wird und an einen Investor verkauft wurde, entstehen auf dem etwa 2250 Quadratmeter großen Grundstück noch zwei weitere Neubauten. Dort werden jeweils drei barrierearme Wohneinheiten errichtet.

„Die Lage des Objekts im Ortskern Wevelinghoven könnte nicht besser sein“, sagt Silke Richartz, Immobilienmaklerin der Sparkasse Neuss. „Sie liegt mitten im historischen Herzen der Gartenstadt und ist eingebettet in eine gute Infrastruktur mit Ärzten, Apotheken, Restaurants und Supermärkten in Laufnähe“. Mit dem Vertrieb der Wohnungen werde jetzt begonnen. Interessierte hätten die Wahl zwischen zwischen einer Drei- oder Vier-Raum-Lösung, die Gesamtwohnfläche betrage 118 Quadratmeter, sagt Richartz. Das Ingenieur- und Planungsbüro „iBau 4u“ will auf dem Schulgelände ein besonders Augenmerk auf „eine klare und moderne Architektur mit ökologischen Aspekten“ legen.