Barrierrefreier Neubau für die Polizei in Grevenbroich : Neue Wache bietet 85 Polizisten moderne Arbeitsbedingungen

Barrierrefreier Neubau für die Polizei in Grevenbroich

Grevenbroich Zur offiziellen Eröffnung der Polizeiwache kam Staatssekretär Jürgen Mathies an die Lindenstraße. Die Gewahrsamszellen im Gebäude entsprechen neuesten Anforderungen.

„Hier wurde Tolles geschaffen“ erklärte Jürgen Mathies, Staatssekretär im NRW-Innenministerium, bei der offiziellen Inbetriebnahme, zu der auch die Landtagsabgeordneten Heike Troles und Jörg Geerlings gekommen waren. Auch „baulich wollen wir den Polizisten ermöglichen, dass sie ihren anspruchsvollen Dienst leisten können“, betonte Mathies. Seit 2017 seien zwei Milliarden Euro für die 1400 Polizei-Immobilien in NRW bereit gestellt worden. „Es ist richtig, dass die Polizei dezentral aufgestellt ist, hier können die Bürger in einem barrierefreien Gebäude die Polizei treffen“, erklärte Hans-Jürgen-Petrauschke, der Landrat ist und Chef der Kreispolizeibehörde. „Grevenbroich steht vor einem großen Strukturwandel. Die neue Wache ist ein wichtiges Zeichen, dass die Stadt nicht leer läuft, sondern dass öffentliche Institutionen präsent bleiben“, sagte Bürgermeister Klaus Krützen .

Im Inneren der Wache mit rund 85 Mitarbeitern läuft schon seit längerem der Dienstbetrieb, neben dem Wachdienst sind dort das Kriminalkommissariat 24 und das Verkehrskommissariat mit Unfallaufnahme untergebracht. Herzstück ist am Eingang die „Wache“ mit großen Bildschirmen. Die Wachtheke ist abgerundet, um zu verhindern, dass jemand unbefugt hinüber gelangt. Glatte, kantenlose Flächen weisen auch die drei Gewahrsamszellen auf, der Trakt war wegen der neuen Gewahrsamsrichtlinie in NRW während der Bauphase nochmals umgeplant worden. Videoüberwachung in Zellen sei nicht überall Standard, betonte Wöltgen.