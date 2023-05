Von Grevenbroich bis Aachen Neue Studie für die Revier-S-Bahn

Von der neuen Strecke würden auch Grevenbroicher profitieren. Der Stadt soll im künftigen S-Bahn-Netz eine wichtige Rolle zukommen. Der Bahnhof wird S-Bahn-Drehscheibe, Kreuzungspunkt von zwei Strecken. Zum einen soll die S-Bahn-Line S 6 von Köln über Grevenbroich bis Mönchengladbach verlängert werden, allerdings wird sie wohl erst Anfang der 30er-Jahre rollen. Zum anderen soll die Revier-S-Bahn von Düsseldorf über Grevenbroich bis Bedburg fahren und sich dort in zwei Äste gabeln: nach Köln und in eine neue Strecke nach Jülich und Aachen. Für diesen West-Ast muss die Eisenbahntrasse großteils aber erst gebaut werden. Dafür sollen in der Machbarkeitstudie mehrere, zum Teil auch für mindestens Tempo 140 ausgelegte Trassen-Varianten geprüft werden. Zwei Jahre nach Vergabe soll die Studie vorliegen. Das S-Bahn-Netz Rheinisches Revier ist im Investitionsgesetz Kohleregionen verankert. Ein Ziel ist es, den Pendler-Verkehr zu reduzieren.