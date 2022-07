Kreis stattet Ordnungsamts-Mitarbeiter aus : Neue Kleidung für den Außeneinsatz

Vor dem Kreishaus in Grevenbroich präsentierten die Außendienst-Mitarbeiter des Kreisordnungsamtes ihre neue einheitliche Kleidung. Foto: Rhein-Kreis Neuss/Andreas Baum

Grevenbroich Die Ordnungsamts-Mitarbeiter des Neuss tragen nun einheitliche Uniformen.

„Hintergrund der Einkleidung ist eine Empfehlung des Innenministeriums, das zu einer einheitlichen Sicherheitsausstattung der Mitarbeiter der Ausländerbehörden in Nordrhein-Westfalen rät“, erläutert Marcus Mertens, der Leiter des Ordnungsamts des Rhein-Kreises Neuss . Neben persönlicher Schutzausrüstung wird eine einheitliche Dienstkleidung empfohlen, damit die Außendienstkräfte im Einsatz eindeutig erkennbar sind. Im Koalitionsvertrag der neuen Landesregierung ist dieser Aspekt ebenfalls für die Ordnungsbehörden als Zielsetzung enthalten. Der Kreis trägt dieser Empfehlung Rechnung.

Die 18 Kolleginnen und Kollegen im Außendienst-Pool arbeiten originär in der Sachbearbeitung, denn das Kreisordnungsamt hat keinen reinen Außendienst wie die bekannten „OSDs“ der Ordnungs- und Servicedienste der kreisangehörigen Kommunen oder kreisfreien Städte. Die Mitarbeiter der einzelnen Abteilungen des Amtes unterstützten sich untereinander: Je nachdem, welche Art von Maßnahme ansteht und wie der Kräfteansatz gebildet werden muss, hilft man einander aus.

Wesentliche Zuständigkeiten des Kreisordnungsamts, die mit Außendiensten verbunden sind, betreffen Abschiebungen des Ausländeramtes und sogenannte Ersatzvornahmen im Schornsteinfegerwesen wie zwangsweise Türöffnungen in Privathäusern. Hinzu kommen Kontrollen in Bordellen und im Rahmen der in Privatwohnungen angebotenen Prostitution sowie des Personals von Sicherheitsfirmen bei Großveranstaltungen. Außerdem kümmern sich die Mitarbeiter des Kreisordnungsamtes um Kontrollen zur Bekämpfung von Schwarzarbeit.