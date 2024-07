Arbeiter auf Autobahn bessern nach Neue Schilder in A46-Baustelle weisen jetzt auch Fahrern aus Grevenbroich den richtigen Weg

Zuvor waren Fahrer lediglich darauf aufmerksam gemacht worden, dass sie sich rechts einordnen müssen, wenn sie in Jüchen (Ausfahrt 12) abfahren wollen. Die Folge: Insbesondere in den ersten Tagen nach Einrichtung der Baustellen-Verkehrsführung waren einige Grevenbroicher gezwungen, große Umwege zu fahren, weil sie sich nicht rechtzeitig rechts eingeordnet hatten. Sie mussten jenseits der Schutzplanken an „ihrer“ Ausfahrt vorbeiziehen. Die nächste Möglichkeit zum Wenden gab’s erst an der Anschlussstelle Mönchengladbach-Odenkirchen (Kreuz Holz).