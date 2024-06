Schwimmbad in Grevenbroich Schlossbad ändert Öffnungszeiten und erhöht die Preise

Das Schlossbad in Grevenbroich ändert seine Öffnungszeiten – und das bereits ab kommender Woche Montag: Das Schwimmbad wird ab dann montags und dienstags jeweils von 9 bis 14 Uhr nicht mehr für die Öffentlichkeit geöffnet sein. Außerdem bleibt das Bad von kommender Woche an immer donnerstags komplett für den Publikumsverkehr geschlossen. Darüber hinaus werden die Öffnungszeiten am Wochenende verkürzt: Samstags und sonntags wird das Bad künftig nur noch von 9 bis 17 Uhr geöffnet sein (anstatt von 8 bis 20 Uhr).