Evangelische Kirchengemeinde Wevelinghoven Eine neue Oase an der Kirche

Recht schwer hat der gelbe Radlader an dem 2,5 bis drei Tonnen schweren Baum zu tragen. Die Flügelnuss wurde am Rand des Kirchgartens der evangelischen Gemeinde Wevelinghoven mit vereinten Kräften in die Erde gesetzt. „Ein großer Moment, der erste Baum kann gepflanzt werden“, sagt Pfarrerin Christine Weber. „Nach mehr als zwei Jahren Planung ist es nun so weit. Wir wollen hier eine Oase für Mensch und Tier schaffen“, erklärt die Pfarrerin, die angesichts des zurzeit aufgewühlten Terrains im Kirchgarten ihre Gummistiefel angezogen hat.