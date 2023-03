Familienzentrum in Gustorf Bald neue Musikinstrumente für Kinder der „Rappelkiste“

Im Sommer des vergangenen Jahres hat die „Rappelkiste“ als Familienbildungsstätte an der Schellestraße in Gustorf eröffnet, sie zog in die ehemalige Filiale der Sparkasse Neuss. Seitdem kümmert sich ein Team aus rund 20 Dozentinnen und Fachkräften mit einer bunten Fülle an Angeboten um die Familien der Stadt.