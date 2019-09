Verkaufsoffener Sonntag in Grevenbroich : Werbering veranstaltet ersten Grevenbroicher Herbstzauber

Verkaufsoffener Sonntag in Grevenbroich

So wie hier soll es auch beim „Herbstzauber“ zugehen, der mit einem Winzerfest auf dem Markt eröffnet wird. Foto: Endermann, Andreas (end)

Grevenbroich Seit Mai im Amt, steht jetzt für Lene Dunt und das von ihr angeführte Team des Werberings die erste Großveranstaltung bevor. Was lange als Cityherbst Gästescharen anzog, soll nun erstmals als „Herbstzauber“ neu begeistern.

„Mit den gravierenden Änderungen geht es an die Heilige Kuh“, erzählt die Vorsitzende über das neue Konzept. Zu dem gehört viel Kulinarisches, so sollen jetzt erstmalig vier Winzer mit den typischen Kreszenzen ihrer Regionen das Publikum begeistern. Außerdem gibt es, hier steht der Feierabendmarkt ein wenig Pate, diverse Köstlichkeiten von der klassischen Currywurst über Kürbisvariationen und portugiesische Happen bis zu Fingerfood.

Weitere, wichtige Änderung: Das Stadtfest beginnt früher, nämlich Donnerstagabend, 26. September. „Punkt 18 Uhr geht es los mit einer Überraschung“, kündigt Lene Dunt an. Donnerstagabend, Freitag, Samstag und Sonntag sollen Flaneure und Interessierte mit einem „abwechslungsreichen Programm begeistert“ werden. Ursprünglich sollte das Fest „viel, viel kleiner als in der Vergangenheit werden“, erinnert Dunt an planerische Ideen, den Herbstzauber „komprimiert“ zu begehen. „Wir haben viele Stunden nach Geschäftsschluss lang zusammen gesessen, um zu überlegen, wie wir den Herbstzauber gestalten wollen“, und dabei haben sich „nahezu alle Geschäftsleute eingebracht“, freut sich die Vorsitzende über die „unübersehbare Aufbruchsstimmung“.