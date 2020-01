Grevenbroich: Hülchrather Orgel jetzt komplett : Die neue Orgel erklingt nun auch mit „himmlischer Stimme“

Grevenbroich Die Orgel in der Pfarrkirche St. Sebastianus ist nach einem Jahr endlich komplett. Eingeweiht wird sie am Sonntag.

Bei der heiligen Messe am kommenden Sonntag, 2. Februar, kann Organist Georg Korte ab 9.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Sebastianus erstmals buchstäblich alle Register ziehen. Die ein Jahr alte neue Orgel, die erst kürzlich bei einem Geburtstagskonzert unter dem Titel „Vox Coelestis“ (lateinisch für „Himmelsstimme“) ihre musikalische Bandbreite demonstrieren konnte, hat jetzt nämlich ihr gleichnamiges letztes Register erhalten: „Voix Céleste“ ist die französische Fassung des Konzertmottos.

Jochen Breuer von der renommierten Orgelbau-Firma Weimbs hat das noch fehlende Register binnen gerade anderthalb Tagen eingebaut und fachgerecht intoniert. Glücklich darüber, dass sich das beim Aufbau der Orgel 2018/2019 noch fehlende Register binnen vergleichsweise kurzer Zeit doch noch auf dem Markt hatte finden lassen, zeigten sich jetzt Peter Lys, Vorsitzender des Orgelbauvereins, dessen Schatzmeister Karl Josef Wening sowie Bernhard Hösen vom Kirchenvorstand. Die nunmehr vollständige Orgel ersetzt eine Vorgängerin, die gut 100 Jahre alt war und nach Auskunft von Karl Josef Wening in den 1960-er Jahre ihre letzte Generalüberholung erlebte. Zuletzt setzte sie sich aus Teilen verschiedener Orgeln zusammen, was einer der Faktoren dafür war, dass vor 15 Jahren die Idee aufkam, sie durch ein neues Instrument zu ersetzen. 2006 folgte der Beschluss des Kirchenvorstands, worauf ein über ein Jahrzehnt andauerndes Tauziehen begann, bei dem es nicht zuletzt um die Finanzierung des ambitionierten Projekts ging.

Einsatz in Grevenbroich : Zwei Haftbefehle am Bahnhof vollstreckt

Die Orgel selbst steht in der Fasten- und Osterzeit bei gleich drei Konzerten im Mittelpunkt. Am 15. März gibt es eine Orgelvesper. Am 29. März steht eine musikalische Bearbeitung des „Kleinen Prinzen“ auf dem Programm und am 17. April folgt in St. Sebastianus ein weiteres Orgelkonzert.