Stadt Grevenbroich saniert für 100.000 Euro : Toiletten-Mief an der Grundschule soll ein Ende haben

Grevenbroich Der Mief soll bald ein Ende haben: Die Stadtbetriebe erneuern die WC-Anlage in der Grundschule St. Martin an der Graf-Kessel-Straße. Eltern hatten sich zuvor beschwert.

Die alten Holztüren stehen offen, aus dem Inneren des Gebäudes dringt Gestank nach draußen. Auf dem Hof stapeln sich ausgediente Urinale. Die Grundschule St. Martin erhält eine neue Toilettenanlage, rund 100.000 Euro investieren die Stadtbetriebe. Das ist eines der Sanierungsprojekte in Grevenbroicher Schulen in den Sommerferien.

Nun packen die Handwerker an: Das komplette „Mobiliar“ wurde bereits herausgerissen, die Fliesen werden abgeschlagen. „Sämtliche Abwasser- und Trinkwasserleitungen werden erneuert“, kündigt Schusser an. Die Räume werden gefliest und erhalten neue WC-Einrichtungen. Der Boden wird neu beschichtet. Da laut Monique Eim von den Stadtbetrieben nicht so viele Toiletten nötig sind wie einst eingebaut, kann die Aufteilung großzügiger ausfallen. Die Stadtbetriebe hoffen, dass das Geld auch für neue Türen reicht, die alten dürften ebenfalls noch aus der Bauzeit in der Nachkriegszeit stammen.