Feuerwehr in Grevenbroich : Neue Feuerwache für 50 Jahre

Feuerwehr in Grevenbroich

Grevenbroich Die Stadt feierte am Dienstag Richtfest für die neue kombinierte Feuerwehr- und Rettungswache an der Wevelinghovener Straße. Viele Feuerwehrleute und Rettungsdienstler waren dabei. Im Frühjahr oder Frühsommer 2021 soll der Neubau fertig sein.

Auch bei einem Richtfest müssen die Corona-Schutzauflagen beachtet werden. Da traf es sich gut, dass beim Neubau für die Feuer- und Rettungswache an der Wevelinghovener Straße eine rund 60 Meter breite Fahrzeughalle zur Verfügung steht. In langer Reihe hatten sich Feuerwehrleute, Rettungsdienstler und Gäste aus der Politik – neben Ratsmitgliedern unter anderem auch die Landtagsabgeordnete Heike Troles (CDU) – postiert, bevor es zum Richtspruch nach draußen ging. Auf 137 Metern Länge zieht sich der Rohbau am Rand des Industriegebietes Ost hin. Rund elf Millionen Euro investiert die Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich, davon 3,3 Millionen für die Rettungswache, die der Kreis anmietet.