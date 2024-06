Neue Debatte um Elsbachtunnel in Grevenbroich Politiker sehen aktuelle Schranken-Lösung als gescheitert an

Zum mindestens sechsten Mal in der Geschichte des Elsbachtunnels ist am Dienstag ein Fahrzeug in der überfluteten Senke abgeschmiert und steckengeblieben. Die Insassen, der Fahrer und zwei Schulkinder, hatten Glück: Sie blieben unverletzt, wurden in dem Transporter sitzend aus dem Wasser gezogen. Am Tag nach dem Unwetter hat der neuerliche Vorfall im politischen Grevenbroich allerdings eine Debatte um die Sicherung der wichtigen Gleis-Unterführung ausgelöst. Denn erst 2022 hatten die Stadtbetriebe Schranken an den Tunnel-Zufahrten installiert, mit denen Szenen wie die von Dienstag eigentlich verhindert werden sollten.