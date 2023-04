Lions Club Grevenbroich Neue Bücher für Schüler der Neukirchener Grundschule

Auch in diesem Jahr werden die Lions wieder einen Adventskalender herausgeben, der unter anderem auch in den Kitas im Stadtgebiet verkauft werden soll. „Wir sind zurzeit im Gespräch mit dem Kreisjugendamt, um auch die Tagesstätten in Jüchen und Rommerskirchen mit in dieses Programm aufzunehmen“, sagt Clubsprecher Jürgen Hildebrandt. Damit vergrößere sich das Einzugsgebiet des beliebten Kalenders, was wiederum mehr Reinerlös und damit auch eine höhere Spendensumme bedeute.