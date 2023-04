Neue Bänke und experimentelle Terrassen Grevenbroichs City wird aufgemöbelt

Grevenbroich · Mit neuen Sitzgelegenheiten soll die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt verbessert werden. Dafür hat der Rat rund 100.000 Euro genehmigt. Ein erstes Ergebnis ist am Kanzlerdenkmal zu sehen: Relax-Liegen „made in Grevenbroich“.

18.04.2023, 13:48 Uhr

Die neuen Relax-Liegen an der Karl-Oberbach-Straße laden bei schönem Wetter zum Entspannen ein. Foto: Dieter Staniek/Stan

Von Wiljo Piel

Die Grevenbroicher Innenstadt wird buchstäblich aufgemöbelt: In den kommenden Monaten werden die Besucher immer wieder neue Sitzgelegenheiten im City-Bereich vorfinden. Nachdem der Anfang mit auffällig roten Bänken auf dem Synagogenplatz gemacht wurde, ist nun ein weiterer Schritt unternommen worden: Auf der Grünfläche am Kanzlerdenkmal wurden vier große Relax-Liegen aufgebaut, die bei sonnigem Wetter zum Entspannen einladen. Die robusten, ergonomisch geformten Outdoor-Möbel tragen den Stempel „made in Grevenbroich“.