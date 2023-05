Ausprobieren bis zum 12. Juni Sitz-Experimente in der Grevenbroicher Innenstadt

„Man wird es nicht jedem recht machen können, aber mit den unterschiedlichen Bänken ist für jeden etwas dabei“, sagt von dem Bussche. Nach dem Abbau können die Grevenbroicher bald wieder auf Neuem Platz nehmen, als Teil des Projektes „Die Innenstadt stärken“. Rund 100.000 Euro hat der Rat für Stadtmöblierung genehmigt. In einigen Monaten sollen Bänke aufgestellt werden, die denen auf dem Synagogenplatz entsprechen. Ein Clou: Auch Bänke für Kinder sind dabei. Und wer in Ruhe chillen möchte, hat dazu am Kanzler-Denkmal Gelegenheit. Dort wurden Relax-Liegen postiert, die in den Varius-Werkstätten in Hemmerden entstanden sind.