Ausstellung in der Villa Erckens Zipora Rafaelov präsentiert im Museum ihre lichtumflossenen Kunstwerke

Im Museum der niederrheinischen Seele, der Villa Erckens, ist jetzt eine ganz besondere Ausstellung zu sehen – besonders gleich unter mehreren Aspekten. Zum einen stammt die Künstlerin Zipora Rafaelov nicht vom Niederrhein, sondern aus Israel. Sie lebt aber seit vielen Jahren in Düsseldorf, wo sie auch an der Kunstakademie studiert hat. Ihre Scherenschnittarbeiten sind fast ausschließlich in Weiß gehalten. Dass die Ausstellung „Lichtumflossen“ heißt, hat mit der Art und Weise zu tun, wie ihre zweidimensionale Kunst aufgebaut ist.