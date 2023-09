Ausstellung in der Villa Erckens Den Gräueltaten der Nazis entkommen

Die 1935 in Holzheim geborene Katharina Brand war bereits in die Fänge der Nationalsozialisten geraten. Sie befand sich schon in der Rheinischen Landesklinik für Jugendpsychiatrie in Bonn, in der das Euthanasie-Programm der Nationalsozialisten besonders vorangetrieben wurde, als ihre Mutter eine riskante Aktion startete. Gemeinsam mit dem Hausarzt befreite sie ihre Tochter, die fortan auf einem Bauernhof versteckt wurde. Katharina Brand war später in der Verpackungsabteilung der heutigen Varius-Werkstätten tätig.