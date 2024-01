Ausflugsziel für Familien in Grevenbroich Neue Attraktionen für das Wildfreigehege im Bend

Das Wildfreigehege im Bend wird in den nächsten Monaten tüchtig aufgewertet. Mit Spiel- und Sportgeräten will die Schutzgemeinschaft Deutscher Park (SDW) den beliebten Park noch attraktiver gestalten – sowohl für kleine als auch für große Besucher. Wer zwischen Wildschwein, Kamerunschaf und Co. einfach nur relaxen möchte, wird künftig ebenfalls etwas vorfinden.