Digitales Grevenbroich Neue App soll Senioren im Alltag helfen

In rund 120 Städten wird die App bereits genutzt. Nun gibt es sie auch mit einem speziellen Angebot für ältere Menschen in Grevenbroich. Auf den Weg gebracht wurde sie gemeinsam von der Stadtverwaltung und dem Unternehmen „Gut versorgt in . . .“, das 2018 in Herford gegründet wurde. „Das ist eine gute Sache“, sagt Sozialdezernent Michael Heesch mit Blick auf die im übersichtlichen Kachel-Design gestaltete Anwendung. „Alle wichtigen Informationen rund um das Thema Älterwerden können per Knopfdruck auf dem Smartphone aufgerufen werden.“ Das sei auch eine gute Ergänzung zum Inklusionskonzept, das zurzeit von Uwe Durst im Rathaus erstellt wird, meint Heesch. „Denn Senioren dürfen nicht von der Digitalisierung ausgeschlossen werden.“