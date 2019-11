Fall aus Grevenbroich : Neue Ansätze zur Aufklärung im Mordfall Claudia Ruf

Grevenbroich Vor 23 Jahren wurde die damals elfjährige Claudia Ruf entführt und zwei Tage später ermordet aufgefunden. Nun haben die Mordermittler neue Ansätze, die zur Aufklärung des Verbrechens führen sollen.

Das teilen Staatsanwaltschaft und Polizei in einer Pressemeldung mit. In einer Pressekonferenz wollen sie am Freitag über neue Ermittlungsansätze informieren. 2018 hat die Polizei mit einer aktuellen DNA-Test-Reihe begonnen. Rund 100 Menschen, auch aus dem Rhein-Kreis Neuss, sollten dafür eine Speichelprobe abgeben.