Wohnen in Grevenbroich Neues Bauprojekt setzt auf die Kraft der Sonne

Kapellen · An der Talstraße in Kapellen will das Unternehmen Pick Projekt ein innovatives Neubauvorhaben realisieren. Geplant ist ein Gebäude, das so viel Strom wie möglich selbst produzieren soll.

12.08.2024 , 04:50 Uhr

Pultdach, Balkone und Teile der Fassade des Hauses sollen mit Fotovoltaik-Anlagen ausgerüstet werden. Foto: Pick Projekt