Nahversorgung in Grevenbroich Netto-Markt in Neurath wird für sechs Wochen geschlossen

Kunden des Marken-Discount-Markts Netto müssen bald für einige Zeit auf die Filiale an der Glück-Auf-Straße 60 in Neurath verzichten. Der einzige Supermarkt im Dorf soll für insgesamt sechs Wochen geschlossen werden. Grund dafür ist nicht etwa die große Kanal-Baustelle in Neurath, durch die einige Kunden aus Richtung Frimmersdorf Umwege in Kauf nehmen müssen beziehungsweise auf andere Supermärkte ausweichen. Vielmehr stehen in dem Markt direkt umfangreiche Umbauarbeiten an.