Fest in Grevenbroich : Orkener Park wird Ort für Natur und Kultur

Die Natur steht beim Fest im Orkener Park im Mittelpunkt. Ehrenamtler kümmern sich liebevoll um die „grüne Lunge“. Sie wollen dort stadtteilübergreifend den Blick für die Umwelt schärfen.

Diesmal sollen in lockerer Runde Wiesenschaumkraut und beispielsweise der breitblättrige Stendelwurz, eine Orchideen-Art, die sich im Park angesiedelt hat, ebenso wie die wild wachsenden Margaritten, die auf der ehemaligen Fläche des Weltkriegsbunker blühen, begutachtet werden. „Wir sind doch alle mitverantwortlich, wie es in unserer Stadt, speziell in unserem Stadtteil ausschaut“, ist sie überzeugt und möchte auch andere dazu animieren, Natur und Kultur zu pflegen und zu fördern. Denn waren die Feste bislang eher auf die unmittelbare Nachbarschaft ausgerichtet, erhoffen die Mitmachenden der „Bürgeraktion Orkener Park“ jetzt natürlich auf quartiersübergreifenden Zulauf.

Außerdem wird der Orkener Park in dem Sinne ausgebaut und verschönert, wozu es jetzt beispielsweise einen Container gibt. „Bislang mussten wir alle Utensilien zum Gärtnern, aber auch für Feste an verschiedenen Orten aufbewahren. Jetzt haben wir einen zentralen Ort“, erklärt Carmen von Borzestowski die Neuanschaffung – die bislang trist ausschaut. Bis zum 7. September soll die Kiste „verschwunden“ sein. Als Zauberer ist hierfür 3D-Straßenmaler Patrick Schmitz engagiert. „Er kann mit Libellen, Vögeln Schmetterlingen oder Fröschen den Container so gestalten, dass er quasi eins mit dem Drumherum wird“, stellen sich die Verantwortlichen die Ausgestaltung vor. Und langfristig sind außerdem weitere Aktionen geplant. In Kooperation mit der Volkshochschule könnten Kinder Nistkästen oder Insektenhotels bauen, zusammen mit Falknerin Tanja Brandt könnte es um Eulen und Co. gehen.