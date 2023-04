Pflanzentauschbörse im Schneckenhaus Grevenbroich Naschgarten lockt bald mit süßen Beeren

Es gibt bestimmte Pflanzen, die Bienen magisch anziehen. Und es gibt bestimmte Veranstaltungen, die ziehen Garten- und Naturfreunde ebenso an. Eines dieser Events ist die Pflanzentauschbörse am Umweltzentrum Schneckenhaus. Am Sonntag war es wieder soweit. Bei noch wenig frühlingshaftem Wetter wechselten überzählige Sämereien, Jungpflanzen, Stauden, Kräuter sowie Ableger von Gehölzen und Zimmerpflanzen die Besitzer. Die Besucher konnten auch den neu angelegten Naschgarten bestaunen. Das Beerenobst, das dort später sozusagen im Vorbeigehen gepflückt und genossen werden kann, braucht allerdings noch etliche Wochen zum Reifen.