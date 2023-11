Sessionsstart in Grevenbroich Handgefertigte Narrenkappen und jecke Bademäntel bei „Upper River“

In ihrem Pop-up-Store „Upper River“ im ehemaligen Geschäft von Blumen Krüppel an der Bahnstraße 1 wollen Ulrike Oberbach und Gabriele Gertoberens noch bis zum Ende dieses Jahres all jene Dinge zum Kauf anbieten, die es sonst in Grevenbroich nicht gibt. Jetzt zählen auch schrille Kopfbedeckungen und ziemlich jecke Bademäntel zum Sortiment – Dinge, die es in der Form wohl in keinem „herkömmlichen“ Geschäft für Karnevalsbedarf gibt. Die beiden Frauen möchten den Grevenbroichern etwas Besonderes bieten, etwas Fröhliches, passend zum Start in die Karnevalssession.