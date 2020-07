Natur in Grevenbroich : Name für das Esel-Fohlen im Wildpark gesucht

Name für das Esel-Fohlen im Wildpark gesucht

Natur in Grevenbroich

Grevenbroich Das kleine Esel-Fohlen ist der Liebling der Besucher des Wildfreigeheges. Was dem kleinen Vierbeiner noch fehlt, ist ein Name - und die Grevenbroicher sollen einen passenden finden.

Das Esel-Paar im Wildfreigehege hat vor zwei Monaten endlich Nachwuchs bekommen. Das „graue Fohlen“ ist von Beginn an wohlauf und erkundet putzmunter sein neues Lebensumfeld. Was fehlt, ist ein Name – und den soll der kleine Esel schon bald bekommen. Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) hat die Grevenbroicher jetzt zu einem Wettbewerb aufgerufen: Sie sollen einen möglichst schönen Namen für den jungen Vierbeiner finden.