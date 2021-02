Karneval zu Corona-Zeiten in Grevenbroich : Närrischer Autokorso zieht durch Orken

Orken Der Straßenkarneval ist wegen Corona tabu, doch ein klein wenig närrischen Frohsinn verbreitete die Karnevalsgesellschaft Grielächer am Samstag – dem Virus zum Trotz.

An der Spitze fuhren in einem Cabrio Nicola und Dominik Speck, der Sitzungspräsident der Grielächer war mit seiner langen Feder an der Mütze gut sichtbar. Eigentlich hatten die Grielächer alle Ideen für zumindest kleine Corona-konforme Aktionen zu den Akten gelegt – etwa die Überlegung, mit Abstand auf dem Kirmesplatz zu schunkeln und davon ein Video ins Netz zu stellen. „Wir saßen nun zu Hause und dachten: Da fehlt etwas“, schildert Sven Bronneberg vor dem Start auf dem Kirmesplatz die Gemütslage der „gebremsten“ Jecken.

Am Freitagabend entschied der Vorsitzende: „Ich fahr die Zugstrecke ab.“ Zunächst erklärte einer, dann am Samstag Morgen einige mehr, dass sie mitmachen würden. „Wir wollen niemanden dazu animieren, sich draußen zu treffen. Wir wollen den Leuten, die uns zufällig begegnen, eine Freude bereiten“, betont Bronneberg. „Und wir zeigen, dass der Karneval noch glüht, damit das Feuer im nächsten Jahr wieder erwachen kann.“ Und zum Corona-Schutz erklärt er: „Wenn wir in unseren Autos sitzen bleiben, kann ja nichts passieren. Und wir haben extra vorher den Zug nicht in sozialen Medien angekündigt, damit die Menschen nicht herauskommen und sich treffen.“