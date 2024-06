Zukunftskongress im Kraftwerk Frimmersdorf Die nächste Generation der Wirtschaftsförderung

In einem Impulsvortrag rückte Jens Südekum, Universitätsprofessor für Internationale Volkswirtschaftslehre an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, in den Fokus, wie „Innovationen und Transformationen als Schlüssel für die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft“ verstanden und gelebt werden können. „Es ist der richtige Zeitpunkt, die Wirtschaftsförderung neu aufzustellen. Das Rheinische Revier und damit auch der Rhein-Kreis haben mit dem Ausstieg aus der Braunkohle, dem damit verbundenen Strukturstärkungsgesetz und den angekündigten Finanzhilfen einzigartige Voraussetzungen, um Neues entstehen zu lassen.“