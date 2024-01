Erftverband in Grevenbroich Nächste Etappen für Erft-Umbau werden geplant

Als nächstes Projekt beim Fluss-Umbau steht das Teilstück der Erft etwa in Höhe der Stadtparkinsel über die K 10 hinaus bis zum Hemmerdener Weg an. Die Pläne sehen flussabwärts der Stadtparkinsel zwei größere neue Flussschleifen vor, die zunächst nach Süden und dann durchs Waldgebiet nördlich des heutigen Flusses führen, der alte Lauf soll zum Teil verfüllt werden. Im anschließenden Bereich soll es beim heutigen Verlauf bleiben, doch flussabwärts der Mühle Kottmann wird sich der Fluss erneut in Schleifen winden. 2023 hatte der Erftverband die Genehmigungsplanung bei der Bezirksregierung Düsseldorf vorgelegt. Wenn das Verfahren Ende dieses, Anfang nächsten Jahres abgeschlossen sei, „können wir nach der Ausführungsplanung, wenn es gut läuft, Ende 2025 mit dem Umbau beginnen“, erläutert Bittner.