Frühlings-Erwachen in Grevenbroich: Wildgehege wartet auf Esel-Geburt

Frühlings-Erwachen in Grevenbroich

Grevenbroich Frühlings-Erwachen im Grevenbroicher Wildpark: Überall tollt der Nachwuchs herum. Bald auch im Gehege der Zwergesel. Denn dort ist eine Stute hochträchtig, jeden Moment kann es soweit sein, dass ein junger Esel das Licht der Welt erblickt.

Die SDW hatte im vergangenen Jahr ein bislang noch namenloses Zwergesel-Paar angeschafft, um den Tierbestand im Bend zu erweitern. „Ein guter Kauf“, sagt Koch und schmunzelt. Denn im Nachhinein stellte sich heraus, dass die Eselin bereits schwanger war. Bis zu 14 Monate kann die Tragezeit dauern, diese Frist ist so gut wie abgelaufen.

Ein Tierarzt wird voraussichtlich nicht verständigt werden müssen. „Wir legen Wert darauf, dass sich der Nachwuchs hier auf ganz natürliche Weise einstellt“, sagt Stadtförster Frank Wadenpohl. Nur in Notfällen wird ein Veterinär hinzugezogen. In diesem Jahr war das aber noch nicht erforderlich, die vielen Jungtiere, die derzeit in den Gehegen beobachtet werden können, kamen ganz ohne menschliche Hilfe zur Welt.