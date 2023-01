Ausstellung in Grevenbroich Nachwuchs-Architektinnen zeigen Entwürfe auf hohem Niveau

Norbert Hompesch hatte als Dozent der Jugendkunstschule den Kurs geleitet. Der Architekturworkshop hatte an drei Nachmittagen stattgefunden, die Teilnehmerinnen standen also schon ein bisschen unter Stress. Dass kein einziger Junge teilgenommen hatte, hat Norbert Hompesch nicht überrascht. Mit einer Skizze fing alles an. Schwer zu sagen, ob Häuser mit Flachdach von den Teilnehmerinnen favorisiert werden, oder ob der Grund dafür, dass sich fünf der sechs Teilnehmerinnen dafür entschieden hatten, weil ein entsprechendes Modell einfacher zu erstellen ist. Lediglich Emma Circuelos Thomas zeigte jetzt ein Modell mit Satteldach. Weitere Gestaltungselemente waren eine großzügige Verglasung, eine Offenheit und eine große Terrasse. Zum Einsatz kamen Materialien wie Styropor und ein spezielles, besonders gut für Modelle geeignetes Holz. Einige Gestaltungsmerkmale wiesen alle sechs Entwürfe auf. Mit Glasflächen wurde großzügig umgegangen, ebenso wie mit Terrassen. Mal waren sie im Erdgeschoss geplant, dann in der ersten Etage, aber auch auf dem Dach: Line Hamacher hatte eine begehbare Dachterrasse und eine Rasenfläche geplant. Architektonisch besonders interessant: der Entwurf von Elisa Bulich. Das Gebäude besteht im Grunde aus zwei Teilen, ein Teil hat eine L-Form. „Das könnte ein Bürogebäude sein, aber auch ein Museum“, erklärte die 14-Jährige ihren skulpturalen Entwurf.