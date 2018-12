Einsatz in der Silvesternacht in Grevenbroich : Wo zum neuen Jahr mit Kaffee angestoßen wird

Schieben Dienst: Die Kollegen vom BoA-Leitstand in Neurath. Foto: RWE

Grevenbroich Die Bescherung kann man vom Heiligen Abend auf den Ersten Weihnachtstag verschieben. Aber der Jahreswechsel findet am 31. Dezember um 24 Uhr statt. Punkt. Daran können auch all die nichts ändern, die in Krankenhäusern und Kraftwerken, Feuerwachen und Stellwerken Dienst tun.

Wie erleben sie den Übergang?

„Der Jahreswechsel – das ist eine Sekunde, ansonsten ist Tagesgeschäft“, sagt Christian Eickenberg abgeklärt. Deshalb findet er den Dienst in der Neujahrsnacht nicht dramatisch – es sei denn, es kommt zu einem Einsatz. Eickenberg leitet die Zentrale Feuerwehrleitstelle von RWE Power. In dem Gebäude auf dem Neurather Kraftwerksgelände laufen alle Alarme aus den Tagebauen, Kraftwerken, Veredlungsbetrieben und Bahnstrecken des Reviers auf. Man müsse darauf eingestellt sein, dass unmittelbar nach 0 Uhr Einsätze auflaufen. „Es kommt schon mal vor, dass wir den Freiwilligen Feuerwehren bei ihren Löscheinsätzen helfen müssen.“ Zurückhalten müssen sich die Wachhabenden auch mit Neujahrsgrüßen an Familien und Freunde. „Die Leitungen müssen ja frei bleiben“, stellt Eickenberg klar.

Besetzt sind auch die Betriebsüberwachungen des Tagebaus Garzweiler und der Wasserwirtschaft. Die eine befindet sich mitten im Tagebau, die andere in einem Wasserwerk in Bergheim. Dort achten zwei Kollegen pro Schicht rund um die Uhr darauf, dass sämtliche Anlagen laufen und Wasser fördern. So müssen die Öko-Wasserwerke in Jüchen und Wanlo stets mit Wasser für die Feuchtgebiete im Nordraum des Reviers versorgt werden. Gleiches gilt für das Wasserwerk Fürth, das Grevenbroich beliefert.



„Auch wenn nachts um 12 Uhr die wenigsten duschen – die Wasserversorgung muss gesichert bleiben“, erklärt René Tetschet. Dass es mitunter mit der Silvesterparty nichts wird, sind Tetschet und sein Kollege Ralf Böttcher von Berufs wegen gewohnt; regelmäßig trifft es auch ihre Schichtmannschaft. Schulterzuckend sagt Böttcher: „Da wird mit Kaffee auf Neujahr angestoßen.“

„Man kocht was zusammen, hält dann um null Uhr einen Moment inne, mehr ist nicht“, berichtet Guido Röbers, Schichtleiter der Blöcke F und G des Kraftwerks Neurath. Der 1100-Megawatt-Block G läuft am Jahreswechsel durch, während sein Zwilling einer Kesselreinigung unterzogen wird. Betrieb wie Instandhaltung erfordern hellwache Teams auf dem Leitstand. Feiern ist da nicht. Deshalb und natürlich auch wegen des strikten Alkoholverbots stoßen die Diensthabenden höchstens mit „bleifreiem“ Weizen aufs neue Jahr an. Und statt Shows und „Dinner for one“ zeigen die vielen Monitore des Leitstands auch weiterhin nur Zahlen, Grafiken und trockene Fakten.

