Nachtreiher in Grevenbroich Extrem seltener Vogel findet sein Domizil an der Erft

Die Stadt Grevenbroich ist seit bald einem Monat um eine „Attraktion“ reicher: Seit Ende Februar wird im Dickicht an der Erckensstraße immer wieder ein Nachtreiher gesichtet – ein extrem seltener Vogel, der in der Region sonst so gut wie nie zu sehen ist. An der Erft in Grevenbroich aber fühlt sich die rare Spezies offenbar ziemlich wohl. „Ich habe ihn in den vergangenen Tagen immer mal wieder gesehen“, sagt Biologe Oliver Tillmanns, der den Nachtreiher Ende Februar als Erster gesichtet hatte. Die Art ist sonst eher in den Niederlanden oder Süddeutschland verbreitet.