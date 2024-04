Ressourcenschutz-Siedlung in Grevenbroichs Nachbarstadt Neues Bedburger Wohngebiet soll Vorbild für die Energiewende sein

Gebaut wurde nach dem sogenannten Faktor-X-Prinzip, das unter anderem die Nutzung von Materialien wie Holz, Naturdämmschichten und Recycling-Baustoffen vorsieht. Damit sollen in allen Phasen – also vor, während und nach dem Bau – möglichst viele Treibhausgase vermieden und Ressourcen sowie Energie eingespart werden. Die Siedlung ist eines von bisher nur drei Quartieren in Deutschland, in denen die Faktor-X-Bauweise realisiert wurde.