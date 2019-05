Beispielhafte Aktion in Wevelinghoven : Anlieger verschönern ihre Oststraße

Nachbarn aus Wevelinghoven gehen mit einem guten Beispiel voran: Rund um die Säulenhainbuchen, die von den Stadtbetrieben gepflanzt wurden, legen sie nun kleine Blumenbeete an. Davon sollen auch Insekten profitieren.

Ein großer Teil der etwa 60 Jahre alten Birken an der Oststraße in Wevelinghoven ist bereits gefällt worden. Auch die übrig gebliebenen Bäume werden nach und nach abgeholzt. Als Ersatz pflanzt die Stadt junge Säulenhainbuchen. Die dabei entstandenen Beete liegen brach – doch das wird sich dank nachbarschaftlicher Unterstützung bald ändern. Die Leute von der Oststraße sorgen dafür, dass es auf einem Teil ihres Straßenzuges bald schön grünt und blüht.

Die Initiative hat Claudia Paal-Klömpges ergriffen. „Die Beete kann man so liegen lassen wie sie sind, und sie regelmäßig schuffeln“, schildert die Wevelinghovenerin. „Man kann sie aber auch bepflanzen, was sicherlich ordentlicher aussieht.“ Für ihre Idee hat sie zunächst zehn Nachbarn gewonnen, die nun Pflanzen auf eigene Kosten erwerben und sie in den nächsten Wochen in die Erde bringen. Die Initiatorin selbst hat sich mit ihrem Mann Alexander für Lavendel und Studentenblumen entschieden. In einem weiteren Beet haben beide Wildblumensamen verstreut.