Kolumne Spiritueller Zwischenruf : Nach welchen Träumen leben wir?

Langwaden Die deutsch-französische Freundschaft zeigt, wohin der Traum des Friedens führen kann, meint Bruno Robeck, Prior der Zisterziensermönche aus dem Kloster Langwaden.

Ihr Tod – unsere Verteidigung“. Diese Inschrift befindet sich auf zwei Soldatengräbern von 1939, irgendwo an der deutsch-französischen Grenze. Nirgends wird das eherne Prinzip, dass man nur durch Aufrüstung und gewaltsame Verteidigung überleben kann, absurder als an diesem Ort und im aktuellen Verhältnis zwischen Deutschland und Frankreich . Aus der jahrhundertelangen Erbfeindschaft ist eine vertrauensvolle Freundschaft geworden. Die Staatengrenze ist für den Reisenden kaum noch sichtbar. Wenn sie spürbar ist, dann mit einem Gefühl der Freude, Neues und Schönes beim Nachbarn zu entdecken. Die Ansage, dass wir nur gut leben können, wenn wir stärker als die anderen sind und uns von ihnen abgrenzen, hat sich als fataler Irrtum erwiesen. Der Traum des Friedens ist dadurch nicht erfüllt worden. Wir sind vielmehr immer wieder im Alptraum der gegenseitigen Zerstörung aufgewacht.

Ich weiß, dass dieser Traum für viele nur ein Hirngespinst ist. Ich bin mir auch bewusst, dass die Menschen in der Ukraine gerade jetzt etwas anderes brauchen als solche schönen Worte – so wahr sie auch sein mögen. Aber ich sehe es als meine Pflicht an, diese Botschaft vom auferstandenen Jesus hochzuhalten. Ich will niemanden moralisch belehren, muss jedoch die Grundsatzfrage stellen: Welchem Traum folgen wir? Dem Traum der Aufrüstung und der Abschreckung, der immer wieder im Alptraum endet? Oder dem Traum des Aufeinander-Zugehens und des gegenseitigen Vertrauens – auch wenn eigenes Leiden und Scheitern auf diesem Weg nie ganz auszuschließen sind? Die deutsch-französische Freundschaft zeigt, wohin der Traum des Friedens führen kann. Das Osterfest bestärkt mich, dem auferstandenen Jesus nachzufolgen, der den Frieden nicht durch Gewalt, sondern durch seinen selbstlosen Einsatz und seine persönliche Hingabe gebracht hat.