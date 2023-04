Nach Geldautomaten-Sprengungen in Grevenbroich Sparkasse Kapellen eröffnet ein drittes Mal neu

Die Filiale der Sparkasse Neuss an der Schuberstraße 8 in Kapellen soll am Donnerstag, 20. April, wieder öffnen – zum dritten Mal innerhalb von etwas mehr als zwei Jahren. Das teilte die Sparkasse am Dienstag mit. Erst war die Filiale Ende 2020 wegen Renovierungsarbeiten geschlossen worden. Nur sechs Monate danach, im Juni 2021, ist der SB-Bereich der Sparkasse von Geldautomaten-Sprengern in die Luft gejagt worden. Die Sparkasse sanierte die Filiale erneut – doch nur 16 Monate nach der ersten Sprengung geriet das Objekt erneut ins Visier Krimineller: In der Nacht zum 24. Oktober 2022 wurde das Geldautomaten-Foyer zum zweiten Mal gesprengt, wieder hinterließen die Täter eine Spur der Verwüstung. Seitdem war die Filiale geschlossen.