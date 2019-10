Neue Sitzgelegenheiten in Grevenbroich : Nach sechs Jahren kehren Bänke zurück in den Park

Grevenbroich Die Bänke im Garten des Hauses Hartmann sind wieder da: In diesen Tagen stellte die Stadt neue Sitzgelegenheiten auf der Grünfläche zwischen dem Standesamt und dem Schlossbad auf.

Das Nachsehen hatten die Besucher der Grünfläche. Etwa die Senioren aus dem „Lindenhof“ oder aus dem „Albert-Schweitzer-Haus“, die mit ihren Rollatoren oft den Park ansteuerten, um sich vor allem im Sommer unter schattigen Bäumen auszuruhen. Hans Hammelstein nahm sich des Problems an und setzte sich mit Stadt, Politikern und Seniorenbeauftragten in Verbindung – bislang vergeblich.

Die plötzliche Rückkehr der Bänke begründet Rathaus-Sprecher Stephan Renner mit der Neugestaltung des Schlossbad-Vorplatzes, den GWG Kommunal größtenteils abgeschlossen hat. „Das passt zeitlich sehr gut“, meint er. Der Bad-Betreiber hat das Gebäude in den vergangenen Monaten mit dem Place Saint Chamond und dem Garten des Hauses Hartmann verbunden. Am Übergang zum Park wurden zusätzliche Sitzgelegenheiten geschaffen, die künftig noch mit Holzauflagen versehen werden sollen. GWG Kommunal will den Park voraussichtlich im kommenden Frühjahr mit einem kleinen Fest offiziell an die Stadtverwaltung übergeben.