Baumkontrollen in Grevenbroich : Stadtbetriebe-Fahrzeuge erhalten nach Hub-Attacken von Autofahrern jetzt Hinweis-Schilder

Grevenbroich Bei ihren Streckenkontrollen müssen sich die Mitarbeiter der Stadtbetriebe Grevenbroich mitunter sehr langsam im Straßenverkehr bewegen. Damit treffen sie nicht immer auf das Verständnis anderer Autofahrer.

Denn die silbernen Autos waren bisher nicht als das zu erkennen, was sie eigentlich sind: Dienstfahrzeuge, die im Auftrag der Sicherheit unterwegs sind. „Die Mitarbeiter sind für mehrere Hundert Kilometer Straßennetz zuständig, die täglich befahren und geprüft werden müssen“, sagt Rathaussprecher Lukas Maaßen. Dabei geht es nicht nur um das Ausfindigmachen von Straßenschäden, sondern auch um die an den Fahrbahnrändern stehenden Bäume, die mindestens zwei Mal jährlich kontrolliert werden müssen. „Vor allem nach Stürmen müssen Äste, die herunterzufallen drohen, beseitigt werden“, sagt Lukas Maaßen.

Damit Verkehrsteilnehmer die Dienstfahrzeuge besser identifizieren können, wurden sie jetzt mit rot-weißen Magnetfolien mit der Aufschrift „Baumkontrolle“ ausgerüstet. Damit werden sie künftig auch an den nahezu 100 städtischen Spielplätzen, auf den Außengeländen von Schulen, in Parks, auf Friedhöfen und an Sportplätzen zu sehen sein. Nicht nur im Straßenverkehr, sondern auch in öffentlichen Anlagen ist es in der Vergangenheit zu Beschwerden gekommen – weil sich Spaziergänger über parkende Fahrzeuge in den Grevenbroicher Grünanlagen aufregten. . .