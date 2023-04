Ruhestand für bekannte Grevenbroicherin Nach fast 50 Jahren am Elisabeth - Schwester Veronika geht in Rente

Wie schnell fast 50 Jahre vorbeifliegen können. „Es gab immer etwas Neues: medizinische Fortschritte, interessante Projekte, die ich gern begleitet habe. Da habe ich kaum gemerkt, wie die Zeit verging“, sagt Veronika Werner. Als sie am Freitag in den Feierabend ging, begann für die langjährige Stationsleitung am Elisabeth-Krankenhaus mit der Rente ein neuer Lebensabschnitt. Heutzutage eher ungewöhnlich: Ihr gesamtes Berufsleben hat die gelernte Krankenschwester an der Von-Werth-Straße in Grevenbroich verbracht.