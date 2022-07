Im Elisabethkrankenhaus in Grevenbroich : Kühle Erfrischung für Patienten - nach der Narkose gibt’s Wassereis

Im Aufwachraum bietet Gesundheits- und Krankenpflegerin Isabell Wingerath den Patienten nach einer Operation ein erfrischendes Wassereis an. Foto: Rheinland Klinikum / C. Eckel

Grevenbroich Im Aufwachraum des Elisabethkrankenhauses bekommen die Patienten ein kühles Wassereis – und das nicht nur bei der derzeit herrschenden Bullenhitze. Warum die kühle Erfrischung nach einer Vollnarkose wohltuend wirkt.

Kirsche, Zitrone oder doch Waldmeister? Patienten des Elisabethkrankenhauses haben die Wahl. Sobald nach einer Operation die Narkose nachgelassen hat, bieten ihnen die Pflegekräfte im Aufwachraum verschiedene Sorten Wassereis an. Das kommt gut an. Bei den aktuell sommerlich-heißen Temperaturen ist das bunte Gefrorene natürlich eine Wohltat. Aber die kühle Erfrischung, die viele aus ihrer Kindheit kennen, gibt es hier nicht nur in der warmen Jahreszeit. „Es geht uns in erster Linie um den Patientenkomfort – das ganze Jahr über“, sagt Dr. Cornelius Trenz, Standortleiter der Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin.