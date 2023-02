Goldene Hochzeit in Grevenbroich Nach der ersten Mopedfahrt entbrannte die große Liebe

Im Schützenjahr 2005/2006 waren die Wackers ein strahlendes Königspaar in Grevenbroich. Damals gehörten sie zu den „Junggrafen“, später zu den „Erftschwalben“, in deren Reihen der Jubilar noch heute aktiv ist. Mit den Töchtern fuhren sie lange Zeit zum Campen in den Westerwald und im Sommer in die Niederlande ans Meer. „Die Familie steht für uns an erster Stelle“, betonten beide. Zur Goldenen Hochzeit ist deshalb ein gemeinsamer Kurzurlaub mit den Kindern, Enkeln und dem Urenkel geplant.