Spiel und Spaß in Grevenbroich : Nach Corona-Pause ist das Spielmobil wieder im Einsatz

Das Spielmobil steckt voller Sport- und Spielmaterialien. Foto: Stadt Grevenbroich

Grevenbroich Die Stadt schickt wieder ihr gelbes Spielmobil durch die Orte. Kinder können das Angebot kostenlos nutzen. In welchen Spielplätzen in den nächsten Wochen ein Stopp eingelegt wird? Eine Übersicht.

Nach fast einem Jahr Corona-Pause macht sich der Spielbus der Stadt Grevenbroich wieder auf den Weg und hält in den Ferien an 16 verschiedenen Spielplätzen. Das Fahrzeug ist auch in diesem Sommer wieder mit vielseitigen Spiel- und Sportgeräten beladen, die sich die Kinder kostenlos ausleihen können.

„Wir wissen, dass es für viele Kinder etwas Besonderes ist, wenn unser gelber Spielbus auch bei ihnen hält und viele neue Spielangebote mitbringt“, sagt Jill Müller aus dem Team der Alten Feuerwache, die die Einsätze koordiniert. An drei Tagen pro Woche ist das Spielmobil für jeweils zwei Stunden unterwegs. So können Kinder dienstags und donnerstags von 14.30 bis 16.30 Uhr sowie freitags von 10 bis 12 Uhr die vielfältigen Spielzeuge und Angebote des Spielbusses nutzen, etwa ein XXL-Vier-gewinnt, Pedalos, Stelzen sowie verschiedene Fahrzeuge.

Der erste Halt war auf dem Spielplatz Am Windpark in Allrath, den Abschluss der Tour bildet am 13. August der Spielplatz am Melissenweg in Kapellen. Die gesamte Übersicht, wann der Bus wo hält, ist auf der Website und den Social-Media-Kanälen der Alten Feuerwache zu finden. Das Tragen einer Maske ist auf Spielplätzen im Freien mittlerweile nicht mehr verpflichtend. „Vor Ort werden aber vorsorglich die Kontaktdaten von Kindern und Begleitpersonen aufnehmen“, sagt Müller. „Dies erleichtert uns eine eventuelle Nachverfolgung.“

Am Dienstag, 20. Juli, ist das Spielmobil an der Kurt-Schumacher-Straße in der Südstadt im Einsatz, am Donnerstag, 22. Juli, an der Welchenberger Straße in Neurath und am Freitag, 23. Juli, auf dem Spielplatz In der Laag in Frimmersdorf.

Die weiteren Stationen: 27. Juli in Elfgen, An St. Georg; 29. Juli in Wevlinghoven, Heyerweg; 30. Juli, in Langwaden, Am Eichenbroich; 3. August in Orken, Düsseldorfer Straße; 5. August, in Noithausen, Am Alten Hof; 6. August in Neukirchen, Ackerstraße; 10. August in Hülchrath, Josef-Lechner-Weg; 12. August in Hemmerden, Goldregenstraße.

Für Fragen zum Spielmobil und seinen Einsatzorten steht das Team der Alten Feuerwache bereit – sowohl persönlich an der Schlossstraße 12 oder telefonisch unter der Rufnummer 02181 608598.

(NGZ)