Auerbachhaus auf der Stadtparkinsel in Grevenbroich Nach Brandsanierung schon wieder ein Einbruch

Kaum sind die Spuren der verheerenden Brandstiftung beseitigt, wurde schon wieder in das Auerbachhaus auf der Stadtparkinsel eingebrochen. In der Nacht zu Freitag schlugen Unbekannte die Glasscheiben der Fluchttür an der Rückseite des Vereins- und Versammlungsgebäudes ein, um sich so Zugang zum Inneren zu verschaffen. Die Stadtverwaltung stellte Strafanzeige bei der Polizei.