Windrad-Transporte sind beendet Nach 21 Schwertransporten wird Straße in ursprünglichen Zustand versetzt

Nun wird an der Ausfahrt der frühere Zustand wieder hergestellt. Die großen Stahlplatten wurden vor einigen Tagen beseitigt. Laut Grossmann sollen in den nächsten beiden Wochen die übrigen Arbeiten folgen. So werde der Füllboden wieder entfernt. „Das Reinkippen geht immer schneller als das Rausholen“, sagt er. Auch die Beschilderung werde in ihren ursprünglichen Zustand versetzt.