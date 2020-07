Aufsehen in Grevenbroich : Mysteriöser Bier-Laster ist wieder da

Der Anhänger mit abgelaufenem Bier steht jetzt an der Alfred-Nobel-Straße. Angesichts der hohen Temperaturen will die Stadt nun handeln. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich Da wurde etwas zu früh im Rathaus aufgeatmet. Kaum waren die städtischen Ordnungshüter davon ausgegangen, dass sie den lästigen Bier-Laster endlich quitt sind, da tauchte er schon wieder auf. Nicht weit vom alten Standort entfernt, nur ein paar Straßenecken weiter.

Jetzt will die Stadt handeln und ihn räumen lassen. Auf Kosten des Eigentümers, den bislang aber niemand kennt. Der Anhänger hatte Mitte Juli für einen Großeinsatz der Grevenbroicher Feuerwehr gesorgt. Weil eine unbekannte Flüssigkeit aus ihm tröpfelte, wurde vorsichtshalber ABC-Alarm ausgelös t. Doch ebenso schnell konnte Entwarnung gegeben werden: Denn was da aus dem an der verlängerten Lindenstraße geparkten Hänger sickerte, war nur Dosenbier – längst abgelaufen und ungenießbar.

„Das wird in der kommenden Woche geschehen“, kündigt Stephan Renner an. Gleichzeitig würden die Mitarbeiter des Ordnungsamtes ihre Recherchen in Sachen Halter fortsetzen. „Wir haben ein reges Interesse an ihm“, betont der Rathaussprecher. Denn der große Unbekannte soll schließlich für die Kosten der angekündigten Räumungs-Aktion aufkommen.